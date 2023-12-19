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Российские войска отбили сразу три атаки ВСУ на Донецком направлении

МО: ВС РФ отбили сразу три атаки ВСУ на Донецком направлении

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Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы России отразили сразу три атаки украинских войск под Донецком. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, группировка войск «Юг» при содействии артиллерии и авиации отбила атаку 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ у Марьинки, а также поразила личный состав и технику 28-й, 42-й и 93-й механизированных бригад ВСУ рядом с Курдюмовкой, Клещеевкой и Андреевкой на Донецком направлении.

Уточняется, что противник потерял порядка 180 солдат, а также четыре автомобиля и три БТР.

До этого сообщалось, что в ЛНР российские войска отразили сразу пять нападений ВСУ. Украинская армия, по данным Минобороны РФ, потеряла до 185 военных, две боевые машины пехоты и три автомобиля.

Параллельно украинские боевики предприняли неудачную попытку провести террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа в Брянской области.

Ранее стало известно количество бойцов ВСУ, которых уничтожили за два месяца.

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