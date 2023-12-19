Российские военные отразили атаку штурмовиков ВСУ на Запорожском направлении

На Запорожском направлении российские военные отразили атаку штурмовых групп Украины в районе села Работино. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

По данным ведомства, подразделения российской группировки войск при помощи авиации, артиллерии отразили атаку штурмовиков 14-й бригады нацгвардии Украины и нанесли огневое поражение живой силе 117-й и 118-й механизированных бригад ВСУ. В итоге украинская армия потеряла до 80 бойцов.

До этого солдаты ВС РФ сорвали ротацию ВСУ к северу от Артемовска (Бахмут). Они накрыли участки с плотным скоплением сил врага с помощью расчетов реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» артиллерийских подразделений ВДВ.

16 декабря сообщалось, что расчет разведывательных беспилотников и операторы FPV-дронов ликвидировали группу разведчиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Артемовском направлении.

Ранее российский солдат под огнем ВСУ вытащил на спине раненого товарища.