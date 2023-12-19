Украина попытается компенсировать нехватку снарядов дронами-камикадзе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) намерены попытаться нарастить производство барражирующих боеприпасов на фоне снарядного «голода». Об этом в интервью «Би-би-си Украина» сообщил замглавы украинского минобороны Иван Гаврилюк.

«Этот вопрос (нехватки артиллерийских снарядов. — «Газета.Ru») будет возникать и дальше. На Украине было принято решение решать эти вопросы путем создания мощного производства БПЛА», — заявил замминистра.

По словам Гаврилюка, в настоящее время Киев также пытается нарастить производство боеприпасов советского образца. Чиновник выразил надежду, что Украине удастся увеличить выпуск снарядов 155-миллиметрового калибра.

До этого американский телеканал CNN сообщил, что украинским войскам приходится экономить боеприпасы под огнем ВС РФ. По оценкам западных аналитиков, армия России атакует в 5–7 раз интенсивнее, чем подразделения ВСУ.

По оценкам западных чиновников, Украина первым делом исчерпает запасы ракет большой дальности, затем закончатся боеприпасы для ПВО, за ними артиллерийские снаряды, противотанковые и зенитные.

Ранее сообщалось, что на Украине командиры собираются вооружать солдат лопатами.