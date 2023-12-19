В Минобороны рассказали про попытки терактов от ВСУ в Брянской области

Российские военные пресекли очередную попытку Вооруженных сил Украины провести террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа в Брянской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

Так, дежурные средства ПВО сбили за утро три украинских БПЛА над Брянской областью, отметило ведомство.

Накануне в Минобороны рассказали, что российские военные за сутки уничтожили 25 беспилотных летательных аппаратов со стороны Украины. Вражеские аппараты ликвидировали в районах населенных пунктов Тополевка, Верхнекаменка Луганской народной республики (ЛНР), Горловка, Берестовое, Спорное в Донецкой народной республике (ДНР) и Алешки в Херсонской области.

До этого российскими многофункциональными сверхзвуковыми истребителями-бомбардировщиками Су-34 на Краснолиманском направлении был нанесен удар по опорному пункту и скоплению живой силы ВСУ.

Ранее сообщалось, что первые истребители Checkmate могут появиться в 2025 году.