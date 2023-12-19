Дроны ВСУ в третий раз попытались атаковать Брянскую область

Неподалеку от Брянска был сбит беспилотный летальный аппарат самолетного типа Вооруженных сил Украины. Об этом губернатор Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале.

«Выявлена и пресечена третья попытка украинских террористов атаковать сегодня территорию нашего региона. Средствами ПВО Министерства обороны РФ над Брянским районом уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — пишет Богомаз.

Глава региона уточнил, что в результате инцидента пострадавших и разрушений нет. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

Губернатор отметил, что до этого Вооруженные силы Украины дважды безрезультатно пытались атаковать территорию России дронами.

До этого над Брянской областью сбили еще один украинский беспилотник.

Накануне в МО РФ рассказали, что российские военные за сутки уничтожили 25 беспилотных летательных аппаратов со стороны Украины. Вражеские аппараты ликвидировали в районах населенных пунктов Тополевка, Верхнекаменка Луганской народной республики (ЛНР), Горловка, Берестовое, Спорное в Донецкой народной республике (ДНР) и Алешки в Херсонской области.

Ранее в России утвердили порядок подавления и уничтожения беспилотников.