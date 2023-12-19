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Советник главы ДНР заявил о сложной ситуации для ВСУ под Новомихайловкой

Советник главы ДНР Гагин: ВСУ под Новомихайловкой покинули ряд позиций

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Gleb Garanich/Reuters

Советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин заявил, что подразделения Вооруженных сил Украины покинули ряд позиций на переднем крае линии обороны в районе села Новомихайловка, передает ТАСС.

По его словам, у украинских войск под Новомихайловкой дела обстоят сложно.

«С первой линии обороны ВСУ были вынуждены отойти с целого ряда позиций и уйти вглубь», — сказал советник главы ДНР.

До этого сообщалось, что российская бомбардировочная авиация на Южно-Донецком направлении поразила пункты дислокации Вооруженных сил Украины. Как заявил руководитель пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев, бомбардировщики, артиллерия и тяжелые огнеметные системы поразили пункты временной дислокации и скопления живой силы 79-й десантно-штурмовой и 58-й мотопехотной бригад ВСУ в районах Новомихайловки и Урожайного.

Ранее сообщалось, что российских десантников и спецназ начали учить пользоваться оружием НАТО.

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