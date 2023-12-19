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В РФ разрабатывают систему с ИИ для управления сразу группой беспилотников

ТАСС: в РФ разрабатывают систему с ИИ для управления группой дронов

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Shutterstock

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) запатентовала способ управления группой беспилотников одним летчиком-оператором самолета с помощью сервера-агрегатора с технологией искусственного интеллекта. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на описание изобретения к патенту.

В документе говорится, что в состав бортового оборудования установят сервер-агрегатор на основе технологии искусственного интеллекта, который поможет построить программу применения отдельного беспилотника или группы БПЛА.

«После комплексной обработки поступившей информации в сервере-агрегаторе синтезируется единое тактическо-информационное поле и программы применения группы БПЛА или отдельных БПЛА», — объяснили разработчики.

В документе добавили, что в случае несогласия летчика-оператора с предложенными программами применения беспилотников ему дадут возможность вручную через органы управления индикатора задавать параметры применения для любого отдельного дрона или группы устройств.

До этого стало известно, что в России создают новый вид надводного дрона. Дальность работы надводного дрона будет составлять до 20 км. Отмечается, что в проекте собраны лучшие идеи российского судомоделизма.

Ранее в России разработали изделие, призывающее сдаваться пилотов дронов-камикадзе ВСУ.

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