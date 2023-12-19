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Российские войска стали применять модернизированные «Панцири-СМ»

РИА Новости: ВС РФ применяют в зоне спецоперации модернизированные «Панцири-СМ»

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Российские войска в зоне проведения военной операции на Украине начали применять модернизированные зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-СМ». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Как заявил источник агентства, эти комплексы ПВО демонстрируют значительно возросшую боевую эффективность по отношению к базовой версии комплекса — «Панцирь-С». Главным их преимуществом является то, что они имеют большую дальность обнаружения, сопровождения и поражения целей. В том числе таких сложных, как мини-БПЛА, управляемые артиллерийские снаряды и скоростные баллистические цели.

По открытым данным, как пишет агентство, «Панцирь-СМ» получил новую радиолокационную станцию (РЛС) обнаружения целей с фазированной антенной решеткой с повышенными характеристиками по дальности обнаружения воздушных целей, помехозащищенности и разрешающей способности.

В мае сообщалось, что российский ЗРПК «Панцирь» доработали для борьбы с HIMARS.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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Операция на Украине
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