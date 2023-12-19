Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На Украине командиры собираются вооружать солдат лопатами

AP: командир ВСУ пообещал вооружить военных лопатами, когда закончатся патроны

close
100%
Mstyslav Chernov/AP

Командир 59-й бригады заявил Associated Press, что если у его солдат закончатся патроны, то он отдаст им приказ идти с лопатами на российских бойцов.

Associated Press указывает, что сегодня в рядах Вооруженных силы Украины (ВСУ) можно увидеть уныние из-за растущих человеческих потерь и нехватки боеприпасов и экипировки. В статье отмечается беспокойство украинских солдат по причине того, что российские военнослужащие вооружены лучше. По данным агентства, украинцы расстраиваются из-за того, что они «могут лишь обороняться в изнурительном конфликте».

«Я не понимаю. Сейчас все сложнее и холоднее. И это не мое воображение, во многих подразделениях мое мнение разделяют», — сказал украинский военный с позывным «Боксер».

Также свое возмущение высказал и другой солдат ВСУ. По его мнению, подготовка операторов беспилотных летательных аппаратов, которые стали одним из главных оружий в конфликте, серьезно затягивается, из-за чего ВСУ теряют резервы.

«Мы потратили время впустую», — добавил он.

До этого пленный боец ВСУ Антон Маскин заявлял, что в отдельной механизированной бригаде, в которой он служил, наблюдался снарядный голод.

Ранее папа Римский Франциск заявлял, что мир погружен в войну из-за оборонной промышленности.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами