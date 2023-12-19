Российской бомбардировочной авиацией на Южно-Донецком направлении были поражены пункты дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости рассказал руководитель пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

По словам офицера, бомбардировщики, артиллерия и тяжелые огнеметные системы в районах Новомихайловки и Урожайного поразили пункты временной дислокации и скопления живой силы 79-й десантно-штурмовой и 58-й мотопехотной бригад противника.

Российские войска в районах Новодонецкого и Старомайорского также сорвали попытки подразделений ВСУ осуществить ротацию на передовых позициях.

Ранее сообщалось, что подразделения группировки войск «Запад» отразили 10 контратак штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе озера Лиман и северной окраины Синьковки на Купянском направлении.

18 декабря Минобороны РФ сообщало, что российские войска нанесли удар, в результате которого был уничтожен командно-наблюдательный пункт национальной гвардии Украины в районе Серебрянки.

Ранее сообщалось, что первые истребители Checkmate могут появиться в 2025 году.