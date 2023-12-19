Российские военнослужащие смогли отразить контратаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении. Об этом журналистам сообщило министерство обороны России, передает РИА Новости.

«После разведки местности, в том числе с воздуха с использованием беспилотных летательных аппаратов, была получена информация о перемещении вооруженных групп ВСУ», — сказали в российском оборонном ведомстве.

После этого координаты противника передали в пункт управления.

«Мотострелковые подразделения 6-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» при поддержке огня артиллерии отразили несколько атак Вооруженных сил Украины», — указали в министерстве.

18 декабря Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили очередной украинский танк на Запорожском направлении.

До этого стало известно, что российские военные за прошедшие сутки отразили четыре атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецком направлении.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.