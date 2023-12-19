Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Бойцы группировки «Запад» отразили контратаки ВСУ на одном из направлений

МО РФ: бойцы группировки «Запад» отразили контратаки ВСУ на Купянском участке

close
100%
Gleb Garanich/Reuters

Российские военнослужащие смогли отразить контратаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении. Об этом журналистам сообщило министерство обороны России, передает РИА Новости.

«После разведки местности, в том числе с воздуха с использованием беспилотных летательных аппаратов, была получена информация о перемещении вооруженных групп ВСУ», — сказали в российском оборонном ведомстве.

После этого координаты противника передали в пункт управления.

«Мотострелковые подразделения 6-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» при поддержке огня артиллерии отразили несколько атак Вооруженных сил Украины», — указали в министерстве.

18 декабря Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили очередной украинский танк на Запорожском направлении.

До этого стало известно, что российские военные за прошедшие сутки отразили четыре атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецком направлении.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами