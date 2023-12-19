Израильская армия применила слезоточивый газ против мирных жителей

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) использовала слезоточивый газ против гражданского населения во время рейда в городе Акраба на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает катарский телеканал Al Jazeera.

Данные о пострадавших или задержаниях мирных жителей пока не приводятся.

По информации телеканала, рейды также проводятся в населенных пунктах Анабта, Бани-Наим, Суриф, Кафр-эль-Лябад и Ябад.

Накануне израильская армейская пресс-служба сообщила, что Армия обороны Израиля в ответ на запуск снарядов из Сирии нанесла удары по району, откуда велся огонь, а танки обстреляли военный пост сирийской армии.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намекнул на подготовку нового соглашения по освобождению заложников, удерживаемых в секторе Газа палестинским движением ХАМАС.

До этого министерство иностранных дел Катара сообщило, что продолжает дипломатические усилия по достижению перемирия на территории сектора Газа между Израилем и ХАМАС.

Ранее Израиль начал затапливать тоннели в секторе Газа.