КНДР испытала баллистическую ракету в ответ на действия США

КНДР испытала межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) «Хвасон-18», ответив таким образом на враждебные действия США и Южной Кореи. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Уточняется, что ракета смогла преодолеть 1 002,3 км при максимальной высоте полета 6 518,2 км за 4 415 секунд.

«Ракета точно попала в намеченную акваторию», — говорится в публикации.

Лидер КНДР Ким Чен Ын отметил, что испытание межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-18» — это показатель того, на что готова Северная Корея в случае, если Соединенные Штаты решат принять «ошибочное решение».

До этого политолог Евгений Михайлов заявлял, что очередным запуском неопознанной баллистической ракеты в сторону Японского моря КНДР демонстрирует своим врагам, что готовится к потенциальной войне.

17 декабря министерство обороны Японии сообщало, что запущенная КНДР баллистическая ракета в сторону Японского моря упала в море.

Ранее КНДР предостерегла от атак на свой спутник-разведчик.