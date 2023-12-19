В Пентагоне назвали дату исчерпания средств для Украины

Пентагон предупредил, что без одобрения конгрессом США дополнительного финансирования для Украины его возможности помогать Киеву будут исчерпаны 30 декабря. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на письмо заместителя министра обороны США Майкла Маккорда, отвечающего за финансовые вопросы ведомства.

По данным агентства, 15 декабря чиновник сообщил законодателям США, что последние $1,07 млрд будут потрачены на приобретение новых вооружений для восполнения американских арсеналов.

«После того как эти средства будут использованы, министерство исчерпает все финансирование для военной помощи Украине», — сказано в письме.

До этого координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты в конце декабря объявят о новом пакете помощи Украине, который станет последним для Киева от американцев.

18 декабря сообщалось, что экстренный саммит Европейского союза (ЕС) по согласованию и корректировке многолетнего бюджета ЕС до 2027 года с целью выделения помощи Украине в €50 млрд пройдет 1 февраля.

Ранее в Нидерландах обеспокоились возможным сокращением помощи Украине из-за победы Вилдерса.