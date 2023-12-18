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В Британии оценили трудности Украины при мобилизации новобранцев

Economist: Украина испытывает трудности с поиском новобранцев для ВСУ

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Thomas Peter/Reuters

Украина испытывает серьезные трудности при наборе новобранцев в вооруженные силы, а рекруты не желают сразу оказываться на передовой. Об этом пишет британское издание The Economist.

«Украина отчаянно стремится защитить свои передовые рубежи от новых российских атак. Ни одна армия не дает новобранцам гарантий относительно того, где они будут размещены, тем более в военное время. А штурмовые бригады [куда нередко попадают новички без опыта] являются одними из самых отчаянных подразделений», — говорится в публикации.

Британское издание сообщает читателям, что армейское руководство Украины изо всех сил пытается восполнить недостаток личного состава, порой применяя полузаконные методы — набеги на спортивные залы и торговые центры, откуда мужчин увозят в военкоматы.

При этом из насильственно мобилизованных «мало кто становится хорошими солдатами».

«Мы видим людей в возрасте от 45 до 47 лет. Они запыхались к тому времени, как добрались до линии фронта», — пожаловался The Economist неназванный старший офицер ВСУ.

17 декабря сообщалось, что на Украине сотрудники военкомата вручают повестки в торговом центре.

16 декабря в Раде предложили лишать имущества и гражданства Украины бежавших от мобилизации.

Ранее глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что эффективность насильно мобилизованных украинцев почти нулевая.

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