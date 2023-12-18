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Бойцы ВСУ пожаловались на большие потери и дефицит боеприпасов

AP: бойцы ВСУ пожаловались на уныние из-за больших потерь и дефицита боеприпасов

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Kuba Stezycki/Reuters

На фронте растет уныние среди бойцов ВСУ, так как армия несет большие потери при дефиците боеприпасов и экипировки. Об этом сообщает Associated Press.

«Сейчас все сложнее и холоднее. И это не мое воображение, во многих подразделениях мое мнение разделяют», — рассказал боец с позывным «Боксер».

Другой военный рассказал, что подготовка операторов дронов слишком затягивается, из-за чего растут потери.

При этом, как отмечается в материале, командир 59-й украинской бригады заявил, что отдаст приказ своим солдатам идти на армию РФ с лопатами, если закончатся боеприпасы.

18 декабря попавший в плен на Запорожском направлении боец Вооруженных сил Украины Александр Дьяков рассказал, что перед отправкой на фронт на медкомиссии прошел только оториноларинголога (ЛОР-врача).

До этого украинский генерал Александр Тарнавский рассказал, что ВСУ испытывают сложности с личным составом на передовой.

Ранее главком ВСУ рассказал о ситуации на фронте.

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Операция на Украине
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