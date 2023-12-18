В российском отеле объяснили отказ заселять бойцов СВО

В отеле «Добрыня» в Ростовской области, в котором отказались заселять трех военнослужащих, возвращавшихся в зону специальной военной операции (СВО), объяснили произошедшее тем, что для бойцов забронировали номер, рассчитанный на взрослую пару и детей. Об этом сообщает rostov.kp.ru, ссылаясь на представителя гостиницы.

По его словам, забронированный номер не предназначен для такого состава гостей, а других свободных номеров не было. Сотрудник отеля также рассказал о наличии случаев, когда участники спецоперации, остановившиеся в гостинице, шумели и курили в номерах. Вместе с тем он отметил, что офицеры со своими женами или невестами также останавливались в отеле.

»(Они) вели себя очень достойно. Все люди разные», — продолжил работник гостиницы.

Он также отметил, что отель вправе отказать в заселении без объяснения причины.

18 декабря Telegram-канале Don Mash сообщил, что в городе Миллерово Ростовской области отказались заселять в гостиницу трех военнослужащих, возвращавшихся из отпуска в зону спецоперации.

Ранее Путин рассказал, за что Россия сражается в СВО.