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Российский военный сжег окоп ВСУ первой очередью из автомата

Штурмовик ВС РФ сжег опорник ВСУ первой очередью из автомата

В Telegram-канале «В прицеле свастика» было опубликовано видео, на котором запечатлен захват опорного пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) российскими военными. Видео снял беспилотник, оператор которого помогал четверым бойцам ВС РФ штурмовать опорник.

Вероятно, опорный пункт представлял собой систему нор, скрытых в высокой степной траве. На кадрах видно, что во время боя один из российских штурмовиков удачно попал в боекомплект первой же очередью из автомата и сжег один из окопов противника.

Нора, в которой находились военнослужащие ВСУ, вспыхнула. Далее штурмовики применили гранаты и, как сообщается, за считанные минуты выбили противника из укрепления.

До этого Минобороны России сообщило, что экипажи вертолетов Ка-52 Центральной группировки Вооруженных сил РФ на Краснолиманском направлении провели успешную операцию по уничтожению сети опорных пунктов Вооруженных сил Украины.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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Операция на Украине
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