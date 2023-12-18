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Армия Израиля нашла «жемчужину в короне» подземных коммуникаций ХАМАС

Офис премьера Израиля: ЦАХАЛ нашел жемчужину в короне тоннелей ХАМАС

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Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press

Израильские вооруженные силы обнаружили на территории сектора Газа принадлежащий ХАМАС огромный тоннель и назвали его «жемчужиной в короне» всех найденных ранее коммуникаций палестинской организации. Об этом сообщает РБК.

«Армия обороны Израиля (...) обнаружила и представила широкой общественности гигантский, колоссальный туннель, прокопанный террористами (…), который являлся одной из «жемчужин в короне» инфраструктуры террора в секторе Газа», — в ходе брифинга заявил официальный представитель офиса премьер-министра Израиля Ариэль Бульштейн.

Описывая масштабы тоннеля, Бульштейн пояснил, что глубина его залегания достигала 50 метров, а протяженность составила около четырех километров. По тоннелю способны беспрепятственно проезжать автомобили, а его отделке «могут позавидовать даже туннели метро во многих странах мира».

17 декабря сообщалось, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нашла крупнейшую систему тоннелей радикального палестинского движения ХАМАС.

9 декабря израильские военные заявили, что нашли вход в тоннель ХАМАС в школьном кабинете.

Ранее Израиль начал затапливать тоннели в секторе Газа.

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