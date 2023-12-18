На Украине порассуждали о пользе F-16 в противостоянии баллистическим ракетам

Американские истребители F-16, которые Украина планирует получить от стран Запада, не помогут в борьбе с баллистическими ракетами. Такое мнение в эфире телеканала «Рада» высказал представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

«Баллистика — это наземные установки, которые могут быть размещены в любой точке и против таких ракет F-16 не сможет работать», — сказал Игнат.

Представитель ВСУ в очередной раз подтвердил, что подготовка летчиков и наземного персонала ВВС Украины «ведется на разных площадках».

18 декабря генерал ВСУ Александр Тарнавский заявил, что ВСУ испытывают трудности с личным составом. Однако с поставками истребителей F-16 «все будет совершенно по-другому».

14 декабря стало известно о непригодности взлетно-посадочных полос на Украине для F-16.

Ранее МИД РФ приравнял взлет F-16 с баз стран НАТО к участию в конфликте на Украине.