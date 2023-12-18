Лавров отреагировал на планы разместить самолеты ВСУ на базах НАТО

Планы по размещению предназначенных для вооруженных сил Украины (ВСУ) истребителей F-16 на авиабазах в странах НАТО опасны. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире программы «Большая игра» на «Первом канале».

Дипломат отметил, что разговоры о передаче ВВС Украины самолетов F-16 ведутся всерьез, однако в стране отсутствуют аэродромы, необходимые для их эксплуатации.

По словам Лаврова, для правильного обслуживания истребителей нужны особые взлетно-посадочные полосы, оборудование, а также «десятки, а то и сотни специалистов». Подобные условия могут быть созданы только на авиабазах в государствах-членах НАТО, уверен министр.

«Это можно делать на территории соседних с Украиной стран НАТО. Это опасное размышление. Я могу вам сказать со всей ответственностью», — заключил Лавров.

О том, что взлетно-посадочные полосы на Украине непригодны для американских истребителей четвертого поколения F-16 ранее рассказывал эксперт Келли Грико.

В Словакии в середине декабря предупреждали, что вылеты истребителей F-16 с авиабаз стран НАТО приведут к открытому столкновению с Россией.

Ранее адмирал Джеймс Ставридис заявил, что Украина может лишиться обещанных истребителей F-16.