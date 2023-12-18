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Боец ВСУ рассказал, что перед отправкой на фронт прошел только одного врача

Пленный боец ВСУ рассказал, что прошел только ЛОР-врача перед отправкой на фронт

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Попавший в плен на Запорожском направлении боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Дьяков рассказал, что перед отправкой на фронт на медкомиссии прошел только оториноларинголога (ЛОР-врача). Слова пленного передает РИА Новости.

«Призвали меня 19 апреля приехать в военкомат. Я приехал в Киевский военкомат, мне дали 200 вопросов, я на них ответил, и мне сказали, что я годен. Потом меня в час дня повезли в Измаил на медкомиссию. Я прошел «ухо-горло-нос» (оториноларинголога), и все, больше ничего не проходил», — рассказал Дьяков.

После этого его признали годным к службе.

Боец добавил, что он не хочет возвращаться на Украину, так как его снова отправят в зону боевых действий. Дьяков изъявил желание оставаться в России до окончания конфликта.

15 декабря пленный боец ВСУ Антон Маскин рассказал, что в отдельной механизированной бригаде, в которой он служил, наблюдался снарядный голод.

В тот же день президент России Владимир Путин заявил, что число украинских военных, сдающихся в плен, в последнее время резко увеличилось.

Ранее в Минобороны РФ назвали число бойцов ВСУ, взятых в плен за неделю.

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Операция на Украине
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