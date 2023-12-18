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СБУ мобилизует жителей Никополя в обход военкомата

ТАСС: СБУ отправляет мобилизованных жителей Никополя на фронт в обход военкомата

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Thomas Peter/Reuters

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) проводят незаконную мобилизацию в Днепропетровской области в обход военкоматов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы Херсонской области.

Источник агентства рассказал, что 16 декабря в город Никополь прибыли сотрудники центрального аппарата СБУ Киева, которые начали мероприятия по мобилизации без уведомления правоохранительных органов и призывных комиссий.

По данным сотрудника оперслужбы, мужчин от 17 до 60 лет задерживают на улицах города для проверки документов.

«В дальнейшем этих людей без оформления повесток с применением физической силы загружают в микроавтобусы для отправки в войсковые части», — сказал источник.

Он отметил, что врачебная комиссия и уточнение военно-учетной специальности не проводятся.

Накануне глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что эффективность принудительно мобилизованных стремится к нулю, однако ВСУ не могут обойтись без этой меры, потому что на фронте не хватает людей.

Ранее Илон Маск отреагировал на мобилизацию на Украине.

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