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Названы потери ВСУ на Донецком направлении за сутки

МО РФ: потери ВСУ на Донецком направлении за сутки составили 190 военных

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Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на Донецком направлении до 190 военнослужащих, пять единиц бронетехники, в том числе БМП «Bradley» производства США и два армейских автомобиля. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что подразделения «Южной» группировки войск при поддержке артиллерийских батарей и тяжелых огнеметных систем отбили девять атак украинских штурмовых групп в районах населенных пунктов Курдюмовка, Белогоровка, Ленинское, Шумы и Марьинка Донецкой народной республики. В атаках участвовали военные 24-й, 28-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад ВСУ.

В сообщении указано, что ударами армейской авиации и артиллерии ликвидирована живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Клещеевка и Андреевка в ДНР.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены две гаубицы «Мста-Б», самоходная артиллерийская установка «Акация», а также три гаубицы Д-30.

Также в Минобороны сообщили, что ВС РФ поразили командно-наблюдательный пункт нацгвардии Украины.

Ранее российские военные захватили украинские опорные пункты под Артемовском.

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