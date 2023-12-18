Россия ударила по командно-наблюдательному пункту нацгвардии Украины

Российские войска нанесли удар, в результате которого был уничтожен командно-наблюдательный пункт нацгвардии Украины в районе Серебрянки. Об этом сообщили журналистам в министерстве обороны России.

«Поражен командно-наблюдательный пункт подразделения 1-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины в районе населенного пункта Серебрянка», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что удар был нанесен по пункту, находящемуся на территории Донецкой народной республики (ДНР).

По данным Минобороны, также за прошедшие сутки при участии оперативно-тактической авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерией группировок войск Вооруженных сил страны была поражена живая сила и военная техника ВСУ в 113 районах.

Серебрянка находится в 106 км от Донецка. Рядом с селом расположен большой широколиственный лес. По мнению военных экспертов, эта территория удобна для вооруженных сил тем, что внутри лесных массивов можно спрятать абсолютно любую технику.

Утром 15 декабря министерство отчиталось об уничтожении бронемобиля с офицерами ВСУ на Купянском направлении. Согласно сводке ведомства, операцию провели разведчики, для атаки использовался буксируемый 120-миллиметровый минометный комплекс «Сани».

Ранее российские войска нанесли огневое поражение ВСУ в ДНР.