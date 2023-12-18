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Российские военные за сутки сбили 25 украинских беспилотников

МО РФ: ПВО России за сутки уничтожила 25 украинских беспилотников

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Минобороны РФ

Российские военные за сутки уничтожили 25 беспилотных летательных аппаратов со стороны Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Так, вражеские аппараты ликвидировали в районах населенных пунктов Тополевка, Верхнекаменка Луганской народной республики (ЛНР), Горловка, Берестовое, Спорное в Донецкой народной республике (ДНР) и Алешки в Херсонской области.

Также российские военные поразили два реактивных снаряда HIMARS производства США.

До этого российскими многофункциональными сверхзвуковыми истребителями-бомбардировщиками Су-34 на Краснолиманском направлении был нанесен удар по опорному пункту и скоплению живой силы Вооруженных сил Украины (ВСУ). В Минобороны рассказали, что летчики выполнили бомбардировку фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции, позволяющими наносить точные удары без входа в зону поражения ПВО противника.

Ранее сообщалось, что экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России разгромили объекты украинской армии на Купянском направлении.

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Операция на Украине
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