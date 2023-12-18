ВС России уничтожили более 60 украинских военных и танк Leopard-2 на Купянском направлении. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

«Подразделения «Западной» группировки войск активными действиями, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили десять атак штурмовых групп 21-й, 115-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Синьковка, Лиман Первый и Терны Харьковской области», — говорится в сообщении.

Помимо потерь в живой силе, ВСУ лишились трех боевых машин пехоты, двух бронетранспортеров и самоходной артиллерийской установки «Гвоздика».

В прошлом отчете Минобороны сообщило о нанесении удара, в результате которого был уничтожен командно-наблюдательный пункт нацгвардии Украины в районе Серебрянки.

За день до этого российская армия нанесла поражение штурмовой группе бригады «Азов» (организация запрещена в России). Подразделения группировки «Центр» продолжают выполнять боевые задачи на Краснолиманском направлении.

Ранее в Минобороны рассказали о подготовке штурмовых групп ВС РФ.