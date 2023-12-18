Военный с помощью взятки пытался избежать повторной отправки на СВО

Военный из Волгограда дал взятку командиру, надеясь таким образом избежать повторной отправки в зону СВО. За это Южный окружной военный суд приговорил его к двум годам заключения, сообщил РИА Новости адвокат Евгений Вовк.

В опубликованных материалах суда говорится, что Владислав Колганов, уже успевший побывать на фронте, в марте этого года передал временно исполняющему обязанности командира батальона 150 тыс. руб. За эту сумму он просил комбата исключить его из списков военных, подлежащих отправке в зону СВО.

Преступление вскрылось, и в августе суд приговорил Колганова к двум годам заключения общего режима и штрафу в 750 тыс. руб. Военнослужащий и его адвокат не согласились с решением и подали апелляцию, которая была рассмотрена в ноябре в Южном окружном военном суде.

Адвокат указал, что просил изменить срок на условный, так как, по его утверждению, другие военнослужащие за тоже преступление получили условные сроки. Однако Южный окружной суд оставил приговор первой инстанции в силе.

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