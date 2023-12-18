Министр обороны США прибыл в Израиль

Министр обороны США Ллойд Остин прибыл в Тель-Авив на встречу с руководством Израиля. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети X.

Глава Пентагона уточнил, что рассчитывает встретиться с израильским коллегой Йоавом Галантом, а также с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и кабинетом военных действий, чтобы подтвердить «непоколебимую приверженность» Соединенных Штатов Израилю.

Также стороны обсудят операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по ликвидации боевиков радикального палестинского движения ХАМАС, а Остин в свою очередь подчеркнет необходимость защиты мирного населения и обеспечения прохода гуманитарной помощи в сектор Газу.

Телеканал CNN со ссылкой на источники в Пентагоне сообщал, что Остин в ходе своего визита в Тель-Авив намерен «надавить» на руководство Израиля из-за роста числа жертв среди гражданского населения.

Ранее американский политолог Джон Миршаймер заявил, что президент США Джо Байден боится переходить дорогу израильскому лобби.