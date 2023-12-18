В России разработали изделие, призывающее сдаваться пилотов дронов-камикадзе ВСУ

В России разработали инструмент подмены изображения «Дафни», который транслирует на экраны украинских FPV-пилотов картинку с призывом сдаваться. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

Как рассказал Кузякин, «Дафни» выходит на той же или очень близкой частоте, что и дроны противника и транслирует изображение уже сама. Изделие транслирует мерцающую картинку с надписью «149.200 вызывай Волгу и живи», которую и видит FPV-пилот противника вместо изображения со своего дрона.

Он подчеркнул, что в настоящее время их разработка проходит испытания.

Агентство уточняет, что частота «149.200 вызывай Волгу» применяется ВС РФ для того, чтобы украинские военные по ней могли договориться о добровольной сдаче в плен.

Утром 17 декабря сообщалось, что российские средства ПВО сбили 33 украинских дрона над тремя регионами РФ.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.