Российскими многофункциональными сверхзвуковыми истребителями-бомбардировщиками Су-34 на Краснолиманском направлении был нанесен удар по опорному пункту и скоплению живой силы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает министерство обороны РФ.

Летчиками была выполнена бомбардировка фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции, позволяющими наносить точные удары без входа в зону поражения вражеского ПВО.

Су-34, получив подтверждение разведки об уничтожении целей, благополучно вернулись на свой аэродром.

Вылет самолета на выполнение боевой задачи является конечной точкой, предшествующей длительной подготовке с участием многих специалистов.

По словам инженера по обслуживанию самолетов с позывным «Орел», задачей технического персонала является подготовка Су-34 к боевому вылету, а также их прием после возвращения на аэродром.

Ранее сообщалось, что экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России разгромили объекты украинской армии на Купянском направлении.

Ранее сообщалось, что первые истребители Checkmate могут появиться в 2025 году.