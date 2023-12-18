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Холдинг KMZ построил специальный слип-док для испытания надводных дронов

Глава KMZ: для испытания надводных дронов был построен специальный слип-док

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Shutterstock

Военно-промышленным холдингом KMZ был построен крытый слип-док с целью проведения испытаний надводных морских дронов, катеров и судов длиной до 30 метров. Об этом РИА Новости заявил управляющий директор холдинга Михаил Даниленко.

«Это самостоятельно разработанное сооружение, которое представляет из себя крытый теплый бассейн со слипом для осуществления испытаний маломерных судов, морских дронов, судов», — сказал он.

Даниленко объяснил, что такой док является необходимым в связи с актуальностью строительства морских надводных дронов для специальной военной операции и обстановочных судов.

Глубина крытого дока составляет более трех метров, общая площадь бассейна составляет более двух квадратных километров.

До этого подполковник армии Соединенных Штатов в отставке Дэниел Дэвис заявлял, что у украинской армии заканчиваются люди и оружие после неудачного контрнаступления и перехода инициативы на поле боя к Российской Федерации.

Ранее подполковник ЛНР в отставке указал на появление панических настроений у ВСУ.

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