Холдинг KMZ построил специальный слип-док для испытания надводных дронов

Военно-промышленным холдингом KMZ был построен крытый слип-док с целью проведения испытаний надводных морских дронов, катеров и судов длиной до 30 метров. Об этом РИА Новости заявил управляющий директор холдинга Михаил Даниленко.

«Это самостоятельно разработанное сооружение, которое представляет из себя крытый теплый бассейн со слипом для осуществления испытаний маломерных судов, морских дронов, судов», — сказал он.

Даниленко объяснил, что такой док является необходимым в связи с актуальностью строительства морских надводных дронов для специальной военной операции и обстановочных судов.

Глубина крытого дока составляет более трех метров, общая площадь бассейна составляет более двух квадратных километров.

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