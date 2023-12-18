В США рассказали, что вызывает сильное беспокойство ВСУ

Вылеты российских истребителей МиГ-31 вызывают сильное беспокойство на Украине. Об этом сообщает американский журнал National Interest.

В статье говорится, что Миг-31 показывает себя «хорошим ударным самолетом», к которому в Киеве относятся «крайне серьезно».

«Каждый раз, когда Миг-31 взлетает с российских баз рядом с Украиной, по всей стране объявляется воздушная тревога», — отмечается в публикации.

Журналисты отмечают, что причина такого внимания к самолету заключается в российской гиперзвуковой ракете «Кинжал», носителем которой выступает МиГ-31. В National Interest указывается, что большая скорость и значительная дальность боеприпаса вынуждают Украину заранее объявлять воздушную тревогу.

Обозреватели утверждают, что этот истребитель до сих пор остается «мистикой» для западных стран. Издание подчеркивает, что эта российская машина — один из самых быстрых военных самолетов в мире, который обладает новейшими средствами управления полетом.

До этого американский военный журнал Military Watch Magazine писал, что сверхзвуковые высотные всепогодные истребители-перехватчики МиГ-31 Северного флота России способны нейтрализовать любую угрозу со стороны НАТО.

Ранее в США оценили российские ракеты «Кинжал».