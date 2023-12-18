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В Токио заявили, что запущенная ракета КНДР могла бы покрыть всю территорию США

В минобороны Японии заявили, что ракета КНДР могла поразить любой район США

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KCNA/Reuters

Дальность полета запущенной КНДР межконтинентальной баллистической ракеты при обычной траектории покрыла бы всю территорию Соединенных Штатов. Об этом, ссылаясь на заместителя министра обороны Японии, сообщает информационное агентство «Киодо Цусин».

По имеющимся у японских и южнокорейских военных данным, полет стартовавшей в понедельник утром северокорейской ракеты продлился 73 минуты. За это время ракета пролетела около 1000 километров на максимальной высоте свыше 6000 километров. Она была запущена под высоким углом, по навесной траектории, что позволило во много раз уменьшить дальность ее полета.

Японское министерство обороны отметило, что в случае движения ракеты по обычной траектории дальность ее полета достигла бы 15 000 километров, что позволило бы нанести удар по любой точке США.

За последние сутки КНДР запустила уже две баллистических ракеты. Первая ракета, стартовавшая в воскресенье вечером, пролетев около 400 км на максимальной высоте в 50 км, упала за пределами исключительной экономической зоны Японии в Японское море к востоку от Корейского полуострова.

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