Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Сальдо рассказал, когда можно будет восстановить Антоновский мост

Сальдо: Антоновский мост можно быстро восстановить, когда будет безопасно

close
100%
Кадр из видео/Телеграм-канал «Kotsnews»

Инженерные возможности для быстрого восстановления Антоновского моста в Херсонской области существуют, но сделать это можно будет, только когда появятся условия с точки зрения безопасности для строителей. Об этом РИА Новости заявил глава региона Владимир Сальдо.

Сальдо подчеркнул, что по образованию он не политик, а инженер-экономист, и, по его мнению, «все можно восстановить».

«Можно восстановить и Антоновский мост, и железнодорожный мост, который тоже есть поблизости, возле Херсона. То, что он сейчас разрушен, нас толкает на более современные технологии — строительные в том числе», — сказал глава Херсонской области.

Сальдо отметил, что промышленный и строительный комплекс России могут «творить чудеса». В пример он привел Крымский мост.

«Когда дадим возможность строителям безопасно работать, они его восстановят достаточно быстро. Быстро они могут восстановить железнодорожный мост, также сообщение между херсонским правым берегом и левым берегом будет значительно упрощено. Возможностей инженерных много», — объяснил губернатор.

До этого президент России Владимир Путин рассказал о попытках построить Крымский мост при Николае II и Сталине.

Ранее военный эксперт призвал укреплять защиту Крымского моста.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами