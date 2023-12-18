Сальдо рассказал, когда можно будет восстановить Антоновский мост

Инженерные возможности для быстрого восстановления Антоновского моста в Херсонской области существуют, но сделать это можно будет, только когда появятся условия с точки зрения безопасности для строителей. Об этом РИА Новости заявил глава региона Владимир Сальдо.

Сальдо подчеркнул, что по образованию он не политик, а инженер-экономист, и, по его мнению, «все можно восстановить».

«Можно восстановить и Антоновский мост, и железнодорожный мост, который тоже есть поблизости, возле Херсона. То, что он сейчас разрушен, нас толкает на более современные технологии — строительные в том числе», — сказал глава Херсонской области.

Сальдо отметил, что промышленный и строительный комплекс России могут «творить чудеса». В пример он привел Крымский мост.

«Когда дадим возможность строителям безопасно работать, они его восстановят достаточно быстро. Быстро они могут восстановить железнодорожный мост, также сообщение между херсонским правым берегом и левым берегом будет значительно упрощено. Возможностей инженерных много», — объяснил губернатор.

До этого президент России Владимир Путин рассказал о попытках построить Крымский мост при Николае II и Сталине.

Ранее военный эксперт призвал укреплять защиту Крымского моста.