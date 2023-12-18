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При израильской атаке на Дамаск были ранены сирийские военные

МО САР: двое сирийских военных ранены при израильской атаке на провинцию Дамаск

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Shutterstock

Министерство обороны Сирии сообщило, что при израильской атаке на столичную провинцию Дамаск двое сирийских военных получили ранения, передает РИА Новости.

По данным военного ведомства, Израиль произвел воздушную атаку со стороны сирийских Голанских высот и нанес удары по позициям в провинции Дамаск. Сирийские средства противовоздушной обороны сбили несколько ракет.

«В результате агрессии ранения получили двое военных, нанесен некоторый материальный ущерб», — говорится в заявлении.

До этого агентство SANA, ссылаясь на представителя командования Вооруженных сил арабской республики, сообщало, что ВВС Израиля наносят ракетные удары по окрестностям Дамаска.

12 октября Израиль нанес удары по аэропортам Дамаска и Алеппо в Сирии. Из-за обстрелов обе воздушные гавани приостановили прием и вылет самолетов. Под обстрел попали взлетно-посадочные полосы, атака парализовала работу аэропортов.

Ранее в Сирии заявили об открытии США новых фронтов против России.

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