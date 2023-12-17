Израиль атаковал окрестности Дамаска

ВВС Израиля наносят ракетные удары по окрестностям Дамаска, передает агентство SANA, ссылаясь на представителя командования Вооруженных сил арабской республики.

По его данным, средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отражают израильскую ракетную атаку в небе над столицей страны.

Ранее сообщалось, что Израиль нанес удары по аэропортам Дамаска и Алеппо в Сирии. Из-за обстрелов обе воздушные гавани приостановили прием и вылет самолетов. Под обстрел попали взлетно-посадочные полосы, атака парализовала работу аэропортов. Позже стало известно, что в результате атаки аэропорты выведены из строя.

Позднее министерство иностранных дел Сирии обвинило Израиль в стремлении эскалировать ситуацию на Ближнем Востоке после того, как вооруженные силы этой страны нанесли удары по аэропортам Дамаска и Алеппо.

Ранее Медведев заявил о перспективе столетней войны на Ближнем Востоке.