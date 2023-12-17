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В кабинете Залужного нашли прослушку

«РБК-Украина»: в кабинете главкома ВСУ Залужного обнаружили прослушку

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Gleb Garanich/Reuters

В воскресенье, 17 декабря, в кабинете главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного обнаружили прослушку. Об этом сообщает «РБК Украина», ссылаясь на источник в военных кругах.

По информации издания, прослушивающие устройства изготовлены из элементов неустановленного образца и это не позволяет идентифицировать того, кто их поставил.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не снял Залужного с должности главкома ВСУ, так как ему это не дают сделать США.

По его мнению, конфликт между Зеленским и Залужным, у которого, по его мнению, есть политические амбиции, не является «политической игрой».

До этого депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что главнокомандующий ВСУ заказывает статьи против украинского президента в западных изданиях, и призвала ответить Залужного, почему западная техника не может дойти до самых способных бригад.

Ранее в Раде предложили сменить главкома ВСУ.

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