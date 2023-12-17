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Колонна западной бронетехники ВСУ застряла в грязи

RT: переданная ВСУ западная техника застряла в грязи

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Телеграм-канал «Прямой Эфир»

Колонна западной техники, переданной Вооруженным силам Украины (ВСУ), застряла в грязи. Об этом сообщает Telegram-канал «RT на русском».

Издание отмечает, что из-за распутицы украинская бронетехника потеряла мобильность. Военным приходится добираться до серой зоны, а дальше идти пешком.

На размещенных в сети кадрах украинские военные пытаются откопать машины из трясины лопатами.

Автор видео не уточняет, где именно были сделаны кадры.

До этого сообщалось, что Пентагон может отправить Украине военную технику из запасов США на сумму $4,6 млрд в рамках так называемого президентского разрешения на сокращение численности войск (PDA) в надежде дождаться денег, чтобы заменить вооружение на новое.

Стало известно, что американские танки М-1 Abrams на Украине рискуют выйти из строя, из-за необходимости замены хрупких фильтров двигателя каждые 12 часов, на которую уходит много топлива.

Ранее Путин назвал число уничтоженной бронетехники с начала контрнаступления ВСУ.

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