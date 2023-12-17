В Днепропетровской области Украины поврежден объект инфраструктуры

В Никопольском районе Днепропетровской области Украины поврежден объект инфраструктуры. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава местной областной администрации Сергей Лысак.

17 декабря украинское издание «Klymenko Time» писало, что в городе Кривой Рог, расположенном в Днепропетровской области, раздались взрывы.

Накануне издание «Страна.ua» сообщило о взрывах в Киевской области Украины. При этом издание «Общественное» написало, что в украинской столице также произошли взрывы.

Позже мэр Виталий Киева Кличко заявил о взрывах в Подольском районе города.

10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как подчеркивают в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.