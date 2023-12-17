В секторе Газа обнаружили крупнейшую систему тоннелей ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нашла крупнейшую систему тоннелей радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом в Telegram сообщила армейская пресс-служба.

По ее информации, система тоннелей была обнаружена на границе Израиля с сектором Газа, в 400 м от контрольно-пропускного пункта «Эрез». Речь идет о системе туннелей, построенной под руководством брата военного лидера ХАМАС Мухаммеда Синвара на севере сектора Газа.

Как заявили в пресс-службе, «по итогам разведывательной операции в туннеле на данный момент обнаружено более 4 км туннельного маршрута, максимальная глубина которого достигает 50 м».

17декабря сообщалось, что Армия обороны Израиля нашла три тоннеля палестинского движения ХАМАС у школы Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

В начале октября силы палестинского движения ХАМАС совершили крупную ракетную атаку на Израиль, объявив о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В рамках нападения тысячи боевиков проникли на территорию еврейского государства, захватили боевую технику и взяли в плен более двухсот человек. В ответ Израиль запустил операцию «Железные мечи» в секторе Газа, пообещав уничтожить ХАМАС. Действия еврейского государства привели к блокаде палестинского анклава, массовым бомбардировкам и требованию об эвакуации более 1 млн человек на юг региона.

22 ноября Израиль одобрил сделку с ХАМАС об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа. Согласно соглашению, будет объявлено четырехдневное перемирие, во время которого ХАМАС освободит 50 женщин и детей. Кроме того, к остальным заложникам для оказания необходимой медицинской помощи будут допущены представители Красного Креста. Как заявлял постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан, после завершения паузы Израиль продолжит решать задачи в палестинском анклаве. Перемирие сторон начало работать с 24 ноября, но было прервано Израилем 1 декабря под предлогом невыполнения условий по освобождению заложников со стороны ХАМАС.

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