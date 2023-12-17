Глава ГУР Буданов рассказал, какова эффективность мобилизованных на Украине

Начальник главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что эффективность насильно мобилизованных украинцев почти нулевая. Его слова приводит «Страна.ua».

«Все кто хотел, пришли в первые полгода. Кого сейчас призывают? К сожалению, ответа хорошего тут не будет», — сказал он.

Он отметил, что если не найти мотивацию для мобилизованных, то сколько человек принудительно или согласно нормам законодательства не загнать, то коэффициент полезного действия будет почти нулевой.

«Что в принципе и происходит в последнее время», — отметил он.

Также он отметил, что власти Украины не намерены прекращать политику мобилизации населения. По его словам, совокупно Силы обороны Украины в настоящее время составляют 1,1 миллиона человек. Он подчеркнул, что никакой рекрутинг такие объемы покрыть не может.

До этого сообщалось, что военный комиссариат Обуховского района Киевской области Украины решил развернуть мобильные блокпосты.

Ранее Илон Маск отреагировал на мобилизацию на Украине.