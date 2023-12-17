Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В КНДР предупредили о разрушительных контрмерах в отношении США

В КНДР предупредили США о разрушительных контрмерах в случае применения оружия

close
100%
Shutterstock

В министерстве обороны Северной Кореи заявили, что любые попытки США применить оружие против КНДР спровоцирует превентивный разрушительный удар. Об этом сообщает ТАСС.

«Любые попытки враждебных сил, нацеленные на применение вооруженных сил против КНДР, столкнутся с превентивными и разрушительными контрмерами», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в КНДР заявили, что слова южнокорейских вооруженных сил и учения с США говорят о «пустой браваде» и «приближают их конец». Отмечается, что США «нагнетают конфронтацию», что может привести к войне.

Также сообщалось, что истребитель американских ВВС F-16 потерпел крушение в Желтом море в ходе тренировочного полета. Отмечается, что летчик катапультировался из самолета

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами