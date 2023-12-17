В КНДР предупредили о разрушительных контрмерах в отношении США

В министерстве обороны Северной Кореи заявили, что любые попытки США применить оружие против КНДР спровоцирует превентивный разрушительный удар. Об этом сообщает ТАСС.

«Любые попытки враждебных сил, нацеленные на применение вооруженных сил против КНДР, столкнутся с превентивными и разрушительными контрмерами», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в КНДР заявили, что слова южнокорейских вооруженных сил и учения с США говорят о «пустой браваде» и «приближают их конец». Отмечается, что США «нагнетают конфронтацию», что может привести к войне.

Также сообщалось, что истребитель американских ВВС F-16 потерпел крушение в Желтом море в ходе тренировочного полета. Отмечается, что летчик катапультировался из самолета

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.