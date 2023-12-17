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В Японии сообщили, что ракета КНДР упала в море

В Минобороны Японии сообщили, что баллистическая ракета КНДР упала в море

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U.S. Air Force/Global Look Press

Министерство обороны Японии сообщило, что запущенная КНДР баллистическая ракета в сторону Японского моря упала. Об этом сообщает ТАСС.

При этом отмечается, что место падение ракеты находится за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Ранее сообщалось, что Северная Корея осуществила запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. Ведомство предупредило суда в указанном районе, чтобы они не приближались к обломкам ракеты.

20 ноября сообщалось, что КНДР уведомила Японию, что планирует запустить свой первый военный спутник. 21 ноября в Японии сообщили о запуске Северной Кореей ракеты со спутником. Позднее в Южной Корее сообщили, что спутник КНДР достиг орбиты.

9 декабря сообщалось, что Северная Корея запустит на орбиту больше разведывательных спутников, так как этого «требуют существующие реалии».

Ранее КНДР предостерегла от атак на свой спутник-разведчик.

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