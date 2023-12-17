КНДР осуществила запуск баллистической ракеты

Северная Корея осуществила запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на береговую охрану Японии.

Ведомство предупредило суда в указанном районе, чтобы они не приближались к обломкам ракеты.

20 ноября сообщалось, что КНДР уведомила Японию, что планирует запустить свой первый военный спутник. 21 ноября в Японии сообщили о запуске Северной Кореей ракеты со спутником. Позднее в в Южной Корее сообщили, что спутник КНДР достиг орбиты.

28 ноября спутник Северной Кореи сделал кадры из космоса Белого дома и Пентагона.

9 декабря сообщалось, что Северная Корея запустит на орбиту больше разведывательных спутников, так как этого «требуют существующие реалии».

Ранее КНДР предостерегла от атак на свой спутник-разведчик.