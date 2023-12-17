На Украине сообщили о взрывах в Кривом Роге

Взрывы раздались в городе Кривой Рог, расположенном в Днепропетровской области Украины. Об этом сообщает украинская газета «Klymenko Time».

Официальных комментариев и иных подробностей не приводится.

На данный момент в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях объявлена воздушная тревога.

В ночь на 17 декабря взрывы прогремели в Чернигове Черкасской области Украины и подконтрольном украинским властям городе Херсоне.

Накануне взрывы прозвучали в Хмельницкой области в районе Староконстантинова.

Согласно имеющимся данным, 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.