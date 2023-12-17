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ВСУ нанесли около 50 ударов по Белгородской области за сутки

Гладков: ВСУ около 50 ударили по районам Белгородской области за сутки

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Вооруженные силы Украины около 50 раз ударили по Белгородской области за минувшие сутки. Об этом сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Щетиновке с БПЛА сброшены взрывное устройство и осколочный боеприпас», — написал глава региона.

По его информации, по селам Наумовка и Солнцевка было выпущено по четыре артснаряда, по селам Журавлевка и Щетиновка прилетело по два снаряда. В Нехотеевке и Журавлевке украинская армия атаковала с помощью дронов-камикадзе, пострадавших и разрушений не зафиксировано. В Борисовском районе из миномета четырежды обстреляли хутор Лозовая Рудка. В Волоконовском районе семь раз минометом выстрелили по хутору Старый. В Грайворонском городском округе ВСУ нанесли удар по селу Дроновка, по три минометных снаряда прилетело в село Почаево и хутор Байрак.

Сообщается, что в Краснояружском районе в селе Поповка ВСУ с беспилотника сбросили взрывное устройство и четыре раза обстреляли село Староселье. По хутору Мухин и селу Середа было выпущено четыре и восемь минометных снарядов соответственно. В селе Муром дрон-камикадзе противника совершил падение с последующим взрывом. Кроме того, в Шебекинском городском округе поселок Красное армия Украины атаковала с применением двух дронов-камикадзе.

«В результате детонации взрывного устройства ранило пассажира газели», — пояснил Гладков, добавив, что пострадавший госпитализирован.

До этого Гладков сообщал, что украинские военные обстреливают село в Белгородской области.

Ранее ВСУ обстреляли поселок и животноводческую ферму в Белгородской области.

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