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ВСУ получили первую партию новых беспилотников AQ 400 Scythe

Украинские военные получили первую партию новых беспилотников AQ 400 Scythe

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terminalautonomy/Linkedin

Военнослужащие Вооруженных сил Украины получили первую партию новых ударных беспилотников AQ 400 Scythe. Об этом сообщает телеканал ТСН со ссылкой на украинскую компанию-производитель Terminal Autonomy.

Беспилотники передали силам обороны Украины.

«Terminal Autonomy с гордостью сообщает, что мы успешно завершили закупку для боевого развертывания нашей системы AQ 400 Scythe. Имея первоначальную производственную мощность в 100 единиц и планы по увеличению выпуска до 500 единиц в месяц, мы расширяем границы стратегической войны», — говорится в сообщении компании.

AQ-400 Scythe – это дальнобойный беспилотник-камикадзе. Разработчик утверждает, что дальность полета составляет 750 км. Беспилотник можно запускать из короткой взлетной полосы или из катапульты.

До этого Newsweek со ссылкой на слова командира ВСУ писал, что российские войска превосходят украинских военных по количеству FPV-беспилотников на фронте.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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