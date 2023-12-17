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Стало известно о выступлении Путина на коллегии Минобороны РФ

Журналист Зарубин анонсировал выступление Путина на коллегии Минобороны России

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Александр Казаков/РИА Новости

Российский президент Владимир Путин на следующей неделе выступит на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ. Об этом заявили в передаче «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1», фрагмент из которого выложил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

Согласно его информации, президент будет участвовать в совещании Совета законодателей, приуроченном к 30-летию Совета Федерации. Помимо того, глава государства созовет Совет по стратегическому развитию и нацпроектам, в ходе которого откроет ряд новых транспортных объектов.

В публикации отмечается, что в расписании Путина также значится встреча с призерами чемпионата по профессиональному мастерству и регулярное оперативное совещание с Советом безопасности России.

Некоторое время назад Путин заявил, что число украинских военных, сдающихся в плен, в последнее время резко увеличилось.

Ранее Шойгу сообщил о росте объема закупок и ремонта оружия в будущем.

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