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ВС РФ за сутки сбили несколько украинских истребителей

МО РФ: российские войска за сутки сбили три украинских истребителя

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militarizm.su

Силы противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили два истребителя МиГ-29 и один Су-25 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, истребители были сбиты в районах Елизаветовки в Николаевской области, Дружковки и Допрополья в Донецкой народной республике.

Также были сбиты два снаряда для реактивной системы залпового огня HIMARS и управляемая авиабомба JDAM производства США.

В Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Харьковской, Херсонской и Запорожской областях был сбит 91 украинский беспилотный летательный аппарат.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что Вооруженные силы Украины обстреливают село Теребрено Краснояружского района. По его сообщению, на границе села идет стрелковый бой.

Накануне украинские военные сбросили взрывное устройство на поселок Красное под Белгородом.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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